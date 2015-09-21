Оповещения от Киноафиши
Теория большого взрыва 2007 - 2019 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Теория большого взрыва
The Big Bang Theory 18+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 21 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 9-й сезон сериала «Теория большого взрыва»

В 9 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Эми расстается с Шелдоном, чтобы разобраться в своей личной жизни и ожиданиях. После ряда попыток вернуть ее и даже завести новую девушку Шелдон смиряется и выбирает одиночество. Распадется ли «Шэми» навсегда или же эта пауза ускорит их романтические отношения? В то же время Говард и Бернадетт обживают дом Воловицей и делают в нем ремонт, а Стюарт продолжает жить с ними. Раджеш и Говард создают свою музыкальную группу «Следы на Луне», которая на удивление оказывается успешной.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Теория большого взрыва»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Брачный импульс The Matrimonial Momentum
Сезон 9 Серия 1
21 сентября 2015
Разделение колебаний The Separation Oscillation
Сезон 9 Серия 2
28 сентября 2015
Коррозия мальчишника The Bachelor Party Corrosion
Сезон 9 Серия 3
5 октября 2015
Аппроксимация 2003-го The 2003 Approximation
Сезон 9 Серия 4
12 октября 2015
Потоотделение The Perspiration Implementation
Сезон 9 Серия 5
19 октября 2015
Гелиевая недостаточность The Helium Insufficiency
Сезон 9 Серия 6
26 октября 2015
Резонанс Спока The Spock Resonance
Сезон 9 Серия 7
5 ноября 2015
Свидание под наблюдением The Mystery Date Observation
Сезон 9 Серия 8
12 ноября 2015
Платоническая перестановка The Platonic Permutation
Сезон 9 Серия 9
19 ноября 2015
Червь сердца моего The Earworm Reverberation
Сезон 9 Серия 10
10 декабря 2015
Возбуждение перед премьерой The Opening Night Excitation
Сезон 9 Серия 11
17 декабря 2015
Сублимация продаж The Sales Call Sublimation
Сезон 9 Серия 12
7 января 2016
Оптимизация эмпатии The Empathy Optimization
Сезон 9 Серия 13
14 января 2016
Появление бабули The Meemaw Materialization
Сезон 9 Серия 14
4 февраля 2016
Погружение кролика Валентино The Valentino Submergence
Сезон 9 Серия 15
11 февраля 2016
Положительно-отрицательная реакция The Positive Negative Reaction
Сезон 9 Серия 16
18 февраля 2016
Эксперимент по празднованию The Celebration Experimentation
Сезон 9 Серия 17
25 февраля 2016
Неудача с патентом The Application Deterioration
Сезон 9 Серия 18
10 марта 2016
Поход за припоем The Solder Excursion Diversion
Сезон 9 Серия 19
31 марта 2016
Выпадение большого медведя The Big Bear Precipitation
Сезон 9 Серия 20
7 апреля 2016
Жаркий спор The Viewing Party Combustion
Сезон 9 Серия 21
21 апреля 2016
Раздвоение брожения The Fermentation Bifurcation
Сезон 9 Серия 22
28 апреля 2016
Решение с заменой в очереди The Line Substitution Solution
Сезон 9 Серия 23
5 мая 2016
Взаимодействие схождения The Convergence Convergence
Сезон 9 Серия 24
12 мая 2016
