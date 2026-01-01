Theme From the Big Bang Theory - Single2 композиции. Barenaked Ladies
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Theme From The Big Bang Theory (Original Television Version) - Single1 композиция. Barenaked Ladies
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Theme from the Big Bang Theory (Freestyle Version)
Barenaked Ladies / Ed Robertson
0:40
2
The Big Bang Theory (Dueling Guitar Version)
Barenaked Ladies / Steven Page
2:24
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