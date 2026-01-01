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Саундтреки сериала «Теория большого взрыва»

Музыка из сериала «Теория большого взрыва» Вся информация о сериале
Theme From the Big Bang Theory - Single
Theme From the Big Bang Theory - Single 2 композиции. Barenaked Ladies
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Theme From The Big Bang Theory (Original Television Version) - Single
Theme From The Big Bang Theory (Original Television Version) - Single 1 композиция. Barenaked Ladies
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Theme from the Big Bang Theory (Freestyle Version) Barenaked Ladies / Ed Robertson 0:40
2 The Big Bang Theory (Dueling Guitar Version) Barenaked Ladies / Steven Page 2:24
Доступен список песен из сериала «Теория большого взрыва» (2007) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Теория большого взрыва» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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