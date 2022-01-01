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Телеканал CBS

О телеканале

CBS — американская коммерческая сеть, которая использовала в своем названии акроним из прежнего Columbia Broadcasting System. Свою историю телевещательная компания начала в 1928 году с покупки нескольких радиовышек и со временем стала одной из трех крупнейших в США. Канал одним из первых в мире начал транслировать изображение в цвете. До середины 70-х годов он являлся абсолютным лидером телевещания.

В настоящий момент входит в конгломерат ViacomCBS. Одним из основных видов контента являются новостные и информационные передачи.

Первый оригинальный сериал, снятый каналом, был показан в 1948 году. Из-за своей большой популярности CBS мог позволить себе ведущих режиссеров, например Альфреда Хичкока. В настоящий момент кинотека включает несколько тысяч проектов. Знаменитыми сериалами, снятыми для CBS, являются «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва», франшиза «Звездный путь».

Сериалы
Правдивая ложь
боевик , США
0.0
Катала
Катала
комедия 2022, США
0.0
Хорошая Сэм
Хорошая Сэм
драма 2022, США
0.0
Уравнитель
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив 2021, США
0.0
ФБР: За границей
ФБР: За границей
драма, криминал 2021, США
0.0
Соединенные Штаты Ала
Соединенные Штаты Ала
комедия 2021, США
0.0
Призраки
Призраки
комедия 2021, США
0.0
Кларисса
Кларисса
драма, криминал, триллер 2021, США
0.0
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