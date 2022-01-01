Телеканал CBS

CBS — американская коммерческая сеть, которая использовала в своем названии акроним из прежнего Columbia Broadcasting System. Свою историю телевещательная компания начала в 1928 году с покупки нескольких радиовышек и со временем стала одной из трех крупнейших в США. Канал одним из первых в мире начал транслировать изображение в цвете. До середины 70-х годов он являлся абсолютным лидером телевещания.

В настоящий момент входит в конгломерат ViacomCBS. Одним из основных видов контента являются новостные и информационные передачи.

Первый оригинальный сериал, снятый каналом, был показан в 1948 году. Из-за своей большой популярности CBS мог позволить себе ведущих режиссеров, например Альфреда Хичкока. В настоящий момент кинотека включает несколько тысяч проектов. Знаменитыми сериалами, снятыми для CBS, являются «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва», франшиза «Звездный путь».