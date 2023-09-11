Фамилия Пенни и диагноз Шелдона: 6 крутых неизвестных фактов о «Теории большого взрыва»

Кто должен был играть Воловица, почему Джонни Галэки пять раз отказывался от роли Леонарда и у кого из актеров была звездная болезнь.

Сериал «Теория большого взрыва» уже несколько лет как не выходит в эфир, но его до сих пор смотрят, обожают и обсуждают по всему миру. Недавно в свет вышла книга «Теория большого взрыва. Самая полная история создания культового сериала» автора Джессики Рэдлофф. Она была переведена на русский язык и недавно поступила в продажу. Благодаря ей фанаты «Теории» узнали множество интересных фактов о любимом сериале. Сегодня делимся с вами некоторыми из них.

Пенни должна была играть другая актриса, а персонажа звали Кэти

Первой актрисой, которую выбрали на роль в ситкоме Чака Лорри, была Джоди Лин О’Киф. Она должна была сыграть Кэти – девушку, с которой знакомятся Шелдон и Леонард. Но ее характер был очень далек от той Пенни, к которой мы привыкли. Кэти была циничной, побитой жизнью девушкой, много ругалась, и на тестовых просмотрах оказалось, что такой персонаж не вызывает симпатии у зрителей. Им хотелось защитить Шелдона и Леонарда от такой резкой девушки, которая приносила в шоу больше драмы, чем комедии. В итоге Джоди Лин сыграла в 21 серии 2 сезоне. После нее на роль Кэти была выбрана Аманда Уолш, и актриса честно отыграла в пилоте, полюбилась всем членам съемочной группы и была уверена, что впереди у нее светлое актерское будущее в новом ситкоме. Но в итоге ее заменили на Кейли Куоко, которая в итоге и сыграла Пенни. Кроме того, Пенни полностью переписали, чтобы сделать ее веселой девчонкой, живущей по соседству. Никакой мрачности и драмы не осталось.

У Пенни была фамилия для реквизита

Забавная ситуация произошла с фамилией Пенни. Авторы сериала и не думали, что эта тема станет предметом бесконечным обсуждений, расследований и домыслов. Для реквизита героини Куоко все же нужна была какая-то фамилия, и в итоге Пенни придумали фамилию Теллер. Ее можно заметить сильно вооруженным взглядом в серии про Пенницветики – героиня получает почтовый конверт, на котором указано имя получателя – Пенни Теллер. Но создали проекта настаивают, что у Пенни нет фамилии – точнее, что до того как она вышла замуж за Леонарда и стала Хофстедер, это должно было быть не важным. Некоторое время в кругу сценаристов Пенни носила фамилию Лондон, но официально в сериале ни разу не звучит фамилия героини Кейли Куоко, что является своеобразной маленькой хитростью создателей «Теории».

Кейли Куоко, Теория большого взрыва

Джонни Галэки не хотел сниматься в «Теории большого взрыва»

Изначально на роль Леонарда пробовался Кевин Сассмен (сыгравший в итоге Стюарта, владельца магазина комиксов), но продюсеры сразу понимали, что им нужен кто-то другой. На первых этапах Чак Лорри даже рассматривал Маколея Калкина. Джонни Галэки, который в то время работал в Нью-Йорке в театре на Бродвее, оказался идеальным кандидатом, однако сам актер не хотел даже пробоваться на роль Леонарда Хофстедтера. Его несколько раз приглашали на пробы, его агент звонила ему каждый день и просила приехать попробоваться в «Теорию», но Галэки совершенно не хотел ассоциироваться с нердом. Трудно поверить, но тогда актер строил образ героя-любовника и вообще не хотел быть комичным физиком-теоретиком.

Кроме того, Джонни нужно было переезжать с одного побережья страны на другое, ведь сериал снимали в Лос-Анджелесе. В общем, на кону было слишком многое, а во что это все выльется – тогда никто не знал.

Джонни Галэки, Теория большого взрыва

Говарда Воловица должен был играть Стюарт

Кевин Сассмен, который изначально пробовался на роль Леонарда, в итоге был утвержден на роль Говарда. Единственное, что помешало актеру сыграть одну из главных ролей в ситкоме, оказался его контракт с другим каналом, который не захотел отпускать Кевина. В итоге пришлось срочно искать замену, и был выбран Саймон Хелберг. Сейчас уже совершенно невозможно представить себе никого другого в роли Говарда, но тогда для всей команды невозможность Кевина быть частью знаменитой команды физиков, была полным шоком.

Когда Хелберг был утвержден, ему никто не говорил, что на эту роль был выбран другой актер. В итоге от Саймона это скрывали 15 лет, он узнал о настоящем кастинге лишь во время работы над книгой Рэдлофф. «Это чувство, будто женишься, а потом узнаешь, что супруга до тебя встречалась с каким-то другим парнем, и тебя переклинивает. А вдруг ей с ним было бы лучше?», – говорит Саймон, узнав о том, что роль всей его жизни досталась ему по воле случая.

Кстати, еще один интересный факт: Говард Воловиц – это реальное имя. Так звали партнера Билла Прэйди по компьютерному бизнесу. Он без проблем разрешил использовать свое имя в сериале, потому что был уверен, что никаких проблем это в будущем ему не принесет.

Саймон Хелберг, Теория большого взрыва

У Кунала Нэйера была звездная болезнь

Мало кто из знаменитостей защищен от звездной болезни, не миновала эта участь и исполнителя роли Раджа Кунала Нэйера. Продюсеры вспоминают, что первый успех ударил по нему сильнее остальных членов каста. В то время никому не известный актер, кунал Нэйер был просто в шоке от того, как его воспринимает толпа. Все эти фанаты, внимание и обожание снесли ему крышу. Он даже говорил, что на волне популярности поедет в Индию, чтобы сняться в парочке фильмов и заработать миллионы. После возвращения с Комик-Кона команда поговорила с Куналом, попросила его притормозить и тщательнее взвешивать свои решения и слова. Актер прислушался и после сильно жалел о том, что вел себя так безрассудно.

Интересно, что именно Кунала из всего звездного состава не было на самой первой презентации сериала – его просто забыли пригласить, и о том, что «Теория» на самом деле состоится актер узнал из интернета.

Кунал Нэйер, Теория большого взрыва

Диагноз Шелдона

На первом же «Комик-Коне» зрители начали задавать вопросы о диагнозе Шелдона – правда ли, что у него синдром Аспергера? Джим Парсонс тогда ответил, что он и сам не знает, этот момент не был прописан в сценарии. Исполнительный продюсер Чак Лорри пояснил, что им не хотелось навешивать на Шелдона какие-либо ярлыки, хотя, несомненно, некоторые признаки аутического спектра у персонажа присутствуют. «Если бы заявили, что у Шелдона есть синдром Аспергера, то тогда нам бы пришлось точно передать все его особенности, а это большая ответственность. Кроме того, Джим мог играть Шелдона так, как сам того хочет, а в случае с диагнозом ему бы пришлось изображать настоящую болезнь», – говорит Лорри. Так что, в итоге сценаристы хотели наделить персонажа некоторыми особенностями людей в спектре, но не хотели нести за это ответственность.

Кроме того, Шелдона намеренно прописывали асексуалом – его должна была интересовать только наука. Руководство канала постоянно требовало, чтобы для персонажа ввели любовную линию, но продюсеры ситкома долго сопротивлялись. В итоге был найден оптимальный и логичный вариант для развития жизни Шелдона.