В 7 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Раджеш избавляется от селективной немоты и теперь как никогда готов наладить свою личную жизнь. У Шелдона же все хорошо и спокойно с Эми, зато его научная деятельность трещит по швам. То он совершает ошибки в исследованиях, то и вовсе сомневается в выбранной им теории струн. Пенни устает от многолетних попыток стать актрисой и предпринимает последнюю, на удивление успешную попытку получить роль. А Леонард не перестает ждать день, когда Пенни согласится стать его женой.