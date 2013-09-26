Оповещения от Киноафиши
Теория большого взрыва 2007 - 2019 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Теория большого взрыва
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 7
The Big Bang Theory 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 7-й сезон сериала «Теория большого взрыва»

В 7 сезоне сериала «Теория большого взрыва» Раджеш избавляется от селективной немоты и теперь как никогда готов наладить свою личную жизнь. У Шелдона же все хорошо и спокойно с Эми, зато его научная деятельность трещит по швам. То он совершает ошибки в исследованиях, то и вовсе сомневается в выбранной им теории струн. Пенни устает от многолетних попыток стать актрисой и предпринимает последнюю, на удивление успешную попытку получить роль. А Леонард не перестает ждать день, когда Пенни согласится стать его женой.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Теория большого взрыва»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Недостаток Хофстедтера The Hofstadter Insufficiency
Сезон 7 Серия 1
26 сентября 2013
Ложная проверка The Deception Verification
Сезон 7 Серия 2
26 сентября 2013
Воронка охотников на мусор The Scavenger Vortex
Сезон 7 Серия 3
3 октября 2013
Месть Индианы Джонса The Raiders Minimization
Сезон 7 Серия 4
10 октября 2013
Близость рабочего места The Workplace Proximity
Сезон 7 Серия 5
17 октября 2013
Романтический резонанс The Romance Resonance
Сезон 7 Серия 6
24 октября 2013
Перемена протона в природе The Proton Displacement
Сезон 7 Серия 7
7 ноября 2013
Симуляция мозгового зуда The Itchy Brain Simulation
Сезон 7 Серия 8
14 ноября 2013
Развод в День Благодарения The Thanksgiving Decoupling
Сезон 7 Серия 9
21 ноября 2013
Распад открытия The Discovery Dissipation
Сезон 7 Серия 10
5 декабря 2013
Извлечение Купера The Cooper Extraction
Сезон 7 Серия 11
12 декабря 2013
Сомнения-разветвления The Hesitation Ramification
Сезон 7 Серия 12
2 января 2014
Перенастройка профессии The Occupation Recalibration
Сезон 7 Серия 13
9 января 2014
Дилемма из-за съезда The Convention Conundrum
Сезон 7 Серия 14
30 января 2014
Управление локомотивом The Locomotive Manipulation
Сезон 7 Серия 15
6 февраля 2014
Поляризация таблицы The Table Polarization
Сезон 7 Серия 16
27 февраля 2014
Турбулентность дружбы The Friendship Turbulence
Сезон 7 Серия 17
6 марта 2014
Наблюдение за мамочкой The Mommy Observation
Сезон 7 Серия 18
13 марта 2014
Слияние нерешительности The Indecision Amalgamation
Сезон 7 Серия 19
3 апреля 2014
Разрыв отношений The Relationship Diremption
Сезон 7 Серия 20
10 апреля 2014
Рекурсия всевозможного The Anything Can Happen Recurrence
Сезон 7 Серия 21
24 апреля 2014
Метаморфоз Протона The Proton Transmogrification
Сезон 7 Серия 22
1 мая 2014
Ликвидация гориллы The Gorilla Dissolution
Сезон 7 Серия 23
8 мая 2014
Крушение привычной обстановки The Status Quo Combustion
Сезон 7 Серия 24
15 мая 2014
График выхода всех сериалов
