Все мы знаем, что фильм — результат работы огромной съёмочной команды, в которой, помимо всем известных режиссёра, оператора и продюсера, трудятся десятки человек. Но некоторые профессии из мира кино выглядят совсем уж фантастическими, и о них мы ничего не знаем.