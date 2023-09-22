Меню
Сериалы
Сексуальное просвещение
Новости
Новости о сериале «Сексуальное просвещение»
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
На этой неделе стриминги предлагают переехать на Марс, увезти золотые жигули в Казахстан, взять боем легендарный отель с киллерами, а также спасти родителей и мир.
Написать
22 сентября 2023 15:00
На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер
В ролике Отис делится своими переживаниями.
Написать
21 сентября 2023 15:50
10 мудрых уроков, которые ученики Мурдейла преподали зрителям
Накануне выхода 4-го (и заключительного!) сезона «Сексуального просвещения» вспоминаем, чему мы можем поучиться у учеников британской школы.
Написать
20 сентября 2023 12:00
Спин-офф «Пацанов», шоу по «Джону Уику», док про моделей: 7 сериалов сентября, которые все будут обсуждать
Проститься с жарким сезоном отпусков и вернуться к работе в сентябре нам помогут хулиганский спин-офф «Пацанов», долгожданный сериал по вселенной «Джона Уика» и продолжения любимых проектов: от нового «Утреннего шоу» до финала «Сексуального просвещения».
Написать
29 августа 2023 11:53
Создательница «Сексуального просвещения» не исключает создание спин-оффов
Чтобы вернуться в городок Мурдэйл, автору шоу нужна передышка.
Написать
15 августа 2023 16:03
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби»
Дом мечты, русалочка Дуа Липа и стильные костюмы — по случаю грядущей премьеры «Барби» делимся всеми известными подробностями о картине Греты Гервиг.
Написать
18 июля 2023 15:32
6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются
Все мы знаем, что фильм — результат работы огромной съёмочной команды, в которой, помимо всем известных режиссёра, оператора и продюсера, трудятся десятки человек. Но некоторые профессии из мира кино выглядят совсем уж фантастическими, и о них мы ничего не знаем.
Написать
8 июля 2023 15:00
Эйса Баттерфилд живет и дышит сексом в трейлере финального сезона «Сексуального просвещения»
Последняя часть шоу о неловком подростке, помогающем сверстникам разобраться в их половой жизни, выйдет в сентябре
Написать
6 июля 2023 11:07
Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения»
Три ожидаемых проекта Netflix выйдут на экраны осенью этого года.
Написать
19 мая 2023 14:17
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
Написать
3 мая 2023 15:00
Эмма Маки покидает сериал «Сексуальное просвещение»
До этого о своем уходе из проекта объявил Шути Гатва.
Написать
21 февраля 2023 12:59
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.
Написать
12 января 2023 12:00
Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения
Наливайте себе какао, укрывайтесь теплым пледом и наслаждайтесь праздничными кинолентами.
Написать
30 декабря 2022 12:00
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год
Праздничное кино 2022 года на любой вкус.
Написать
22 декабря 2022 13:00
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
На этой неделе стриминги предлагают рассудить размолвку двух друзей, расплести интриги ЦРУ, написать великий роман и погрузиться в магию кино.
Написать
16 декабря 2022 15:00
Эйса Баттерфилд рассказал, чего ждать от четвертого сезона «Сексуального просвещения»
В новых сериях грядут большие перемены.
Написать
8 декабря 2022 15:11
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни
Шоу, в которых очень много постельных сцен и диалогов о близости.
Написать
19 ноября 2022 12:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
Написать
15 июня 2022 19:00
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
Написать
12 апреля 2022 12:55
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
10 января на телеканале ТНТ начнется показ терапевтически-комедийного сериала «Мне плевать, кто вы». Главную роль в нем исполнил Денис Власенко (Happy End), у которого Киноафиша решила выведать список любимых фильмов, сериалов и режиссеров по случаю премьеры.
Написать
27 декабря 2021 15:12
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
5 ноября на KION вышел сериал «Чиновница», повествующий о том, что бывает, когда у взяточников просыпается совесть. В честь премьеры этой нашумевшей мелодрамы, Киноафиша пообщалась с Яной Гладких, которая исполнила роль сотрудницы полиции, расследующей коррупционную схему в региональном Минздраве.
Написать
18 ноября 2021 20:20
Смелый кинодебют: 6 актрис, начавших карьеру с откровенных ролей
Начало карьеры с откровенной роли может оказаться как судьбоносным подарком, так и проклятием, избавиться от которого практически невозможно.
Написать
28 сентября 2021 19:32
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
Написать
28 сентября 2021 14:36
Сериал «Сексуальное просвещение» официально продлен на четвертый сезон
Это было ожидаемо.
Написать
27 сентября 2021 11:21
Не только секс: обзор третьего сезона сериала «Половое воспитание»
Новые проблемы у учащихся английской школы в Мурдэйле, и не все они связаны с сексом.
Написать
20 сентября 2021 15:32
Критики тепло приняли третий сезон «Сексуального просвещения»
Он получил стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes.
Написать
20 сентября 2021 14:41
Половое просвещение из кино: 13 фильмов о проблемах подростковой сексуальности
К премьере третьего сезона сериала Netflix «Половое воспитание» подобрали для вас фильмы, которые также задаются вопросами подростковой сексуальности – от лёгких комедий и мелодрам до серьёзных драматических и даже трагических историй.
Написать
17 сентября 2021 19:00
Netflix представил еще один трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»
Продолжение выходит уже завтра.
Написать
16 сентября 2021 16:23
Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»
Новые эпизоды драмеди выйдут через десять дней.
Написать
7 сентября 2021 16:45
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
Начало осени не время для депрессии, если на малые экраны возвращаются любимые сериалы с новыми сезонами! А иные стриминговые сервисы и вовсе предлагают очень любопытные премьеры.
Написать
2 сентября 2021 19:00
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
Написать
5 июля 2021 15:04
8 лучших сериалов на Netflix о сложной жизни подростков
В этих эмоциональных историях тинейджеры влюбляются, переосмысливают свои отношения с родителями, а также успешно или не очень пытаются справиться с проблемами и комплексами.
Написать
19 марта 2021 19:42
10 самых смешных комедий на Netflix
Дурашливые, но жизненные ситкомы, подростковый юмор и драмеди для настоящих интеллектуалов.
Написать
3 марта 2021 16:14
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
Написать
8 февраля 2021 18:27
