Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения»

Три ожидаемых проекта Netflix выйдут на экраны осенью этого года.

Стрим-сервис Netflix анонсировал приблизительное окно релизов шестого сезона «Короны», четвертого сезона «Сексуального просвещения» и первого сезона «Падения дома Ашеров». Все три шоу выйдут на сервисе осенью 2023 года. Точные даты премьер будут объявлены позже.

Главные роли в продолжении «Короны» сыграли Эд Маквей, Мэг Беллами, Элизабет Дебики («Довод»), Имелда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») и Доминик Уэст («Любовники»). Шестой сезон посвящен трагической смерти принцессы Дианы (Дебики) и знакомству принца Уильяма (Маквей) и Кейт Миддлтон (Беллами). Стоит отметить, что создатели шоу приняли решение не показывать сам момент аварии, унесший жизнь принцессы Дианы, а лишь продемонстрировать причины происшествия и его последствия.

Центральные роли в новых сериях «Сексуального просвещения» исполнили Эйса Баттерфилд («Жадность»), Шути Гатва («Последнее письмо от твоего любимого»), Эмма Маки («Эмили»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Коннор Суинделлс («Дежурство»). По сюжету, после событий третьего сезона Отис (Баттерфилд), Эрик (Гатва) и их одноклассники переходят в Кавендишский колледж шестой формы, сильно отличающийся от привычного им Мурдейла. Тем временем Мейв (Макки) решает воспользоваться невероятной возможностью в США, а Джин (Андерсон) и ее сын пытаются приспособиться к жизни с новым ребенком в семье.

В ведущий актерский состав «Падения дома Ашеров» входят Брюс Гринвуд («Я знаю, что это правда»), Карла Гуджино («Пороховой коктейль»), Кейт Сигел («Полуночная месса»), Генри Томас («Клуб полуночников») и Аннабет Гиш («Последний стрим»). Режиссером проекта выступает Майк Флэнаган («Доктор Сон»). Сериал основан на одноименном рассказе Эдгара Алана По и повествует о безымянном герое, приехавшем погостить в мрачный и таинственный дом своего давнего друга Родерика Ашера (Гринвуд).