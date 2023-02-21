Эмма Маки покидает сериал «Сексуальное просвещение»

До этого о своем уходе из проекта объявил Шути Гатва.

Эмма Маки объявила о том, что покинет сериал «Сексуальное просвещение» после выхода четвертого сезона шоу. В интервью RadioTimes на церемонии вручения премии премии BAFTA актриса сообщила, что в дальнейшем не вернется к роли Мейв Уайли:

«Я закончила сниматься в четвертом сезоне на прошлой неделе! И нет, я не думаю, что вернусь в пятом сезоне. Я попрощалась с Мейв».

Актриса добавила, что экранное время ее героини в новых сериях будет заметно сокращено по сравнению с предыдущими сезонами.

Ранее о своем уходе из сериала также сообщил Шути Гатва, игравший роль Эрика Эффионга. Он опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором написал:

«Последний день. Последний раз. Прощайте, ребята, и спасибо вам за все ваши уроки и за всю вашу силу».

В то же время в четвертом сезоне к актерскому составу «Сексуального просвещения» присоединилась Джоди Тернер-Смит, наиболее известная по триллеру «Независимый». В интервью на той же церемонии вручения BAFTA она призналась, что Гатва лично пригласил ее принять участие в сериале:

«Вскоре вы сможете увидеть меня в скромненьком шоу Netflix под названием «Сексуальное просвещение». Практически все свои сцены я сыграла вместе с Шути Гатвой. Я обожаю его, он играет моего любимого персонажа в сериале. Поэтому, когда он лично позвонил мне и пригласил исполнить роль в шоу, я даже не спросила о том, сколько мне заплатят. Согласилась, не раздумывая».

Помимо Тернер-Смит, в новых сериях к актерскому составу «Сексуального просвещения» присоединились Дэн Леви («Шиттс Крик»), Таддеа Грэм («Мы»), Мари Ретер («Королевство»), Феликс Муфти, Энтони Лекса и другие исполнители. При этом, кроме Маки и Гатвы, еще до съемок четвертого сезона проект покинули Симон Эшли («Убийство на пляже»), Таня Рейнольдс («Чужестранка»), Патриция Эллисон («Отверженные») и Ракхи Тхакрар («Страна солнца»).