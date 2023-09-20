10 мудрых уроков, которые ученики Мурдейла преподали зрителям

Люди с разными интересами действительно могут быть хорошими друзьями

Мэйв и Эйми ― на первый взгляд, клишированные подружки из подростковых комедий, которые максимально друг на друга не похожи, но почему-то продолжают дружить. Мэйв ― умная, независимая девушка из неблагополучной семьи, плюющая на мнение окружающих. Эйми ― дочь обеспеченных родителей, не блещущая умом и производящая впечатление довольно поверхностной девушки. Что же может удерживать настолько разных людей вместе? Постепенно создатели сериала глубже раскрывают дружбу героинь, показывая, что девушки действительно готовы прийти друг другу на помощь. Именно Мэйв убеждает Эйми обратиться в полицию после домогательства в автобусе и помогает ей справиться со страхом. А Эйми ради дружбы с Мэйв отказывается от компании «Неприкасаемых», искренне поддерживает подругу и убеждает ее отправиться на учебу в США.

Не страшно признавать ошибки и просить прощения

Хотя Отиса и Эрика связывает многолетняя дружба и кажется, что они знают друг о друге все, это не застраховывает каждого из них от досадных промахов. Когда Отис, поддавшись чувствам к Мэйв, забывает о традиции смотреть любимый фильм Эрика в день его рождения, это ожидаемо приводит к ссоре между друзьями. Но дружба отличается от обычного приятельства как раз таки не отсутствием конфликтов, а умением их решать. Несмотря на то что Отис и Эрик на эмоциях наговорили друг другу много обидных слов, в конечном итоге оба нашли в себе силы поговорить начистоту и признать свои ошибки.

У всех есть слабости, и не нужно их стыдиться

Каждый из нас в той или иной степени надевает маску, желая скрыть от окружающих свои страхи и проблемы, но порой эта маска прирастает к лицу так сильно, что избавиться от нее уже невозможно. Руби из «Неприкасаемых» всегда производила впечатление уверенной в себе девушки, у которой из забот — разве что какую сумочку подобрать к наряду. Но по мере того, как Отис сближается с Руби, мы узнаем девушку с совершенно другой стороны. Оказывается, ее жизнь далека от той роскошной картинки, которую она сама создала, и помимо не самого прочного финансового положения она скрывает тяжелую болезнь отца.

Но нужно быть готовым к тому, что другие люди могут причинять боль, даже если они этого не хотят

Открывшись перед Отисом, Руби показала, что она отчаянно нуждается в любви и поддержке, хоть и боится себе в этом признаться. Но, к сожалению, контролировать чувства и поступки других людей мы не в состоянии, и сердце Руби оказалось разбито: Отис не смог ответить ей взаимностью.

Важно уметь прислушиваться к себе и расставлять приоритеты

Староста Джексон ― звезда школы и многообещающий спортсмен. На первый взгляд, ему можно только позавидовать: любящие родители, готовые всегда его поддержать, достижения как в спортивных, так и в интеллектуальных областях, всеобщее обожание и признание сверстников. Однако за фасадом успешности скрывается раздираемый противоречиями парень, который под постоянным прессингом уже не понимает, чего он на самом деле хочет. 2-й и 3-й сезон посвящены как раз тому, как Джексон пытается понять свои истинные цели и желания.

Человеческое отношение выше личной неприязни

Ученики Мурдейла не раз на своем примере показывали, что, даже если в помощи нуждается тот, кому ты хочешь помогать меньше всего, ты должен пойти навстречу. Так Мэйв соглашается помочь Руби и остановить кибербуллинг в ее сторону, несмотря на то что та всегда унижала девушку. А Мэйв и Ола перестают пререкаться из-за Отиса, чтобы поддержать Эйми.

Обман рано или поздно откроется

Казалось бы, в борьбе за желаемое все средства хороши, вот только ложь все равно выплывет наружу и вернуть утраченное доверие будет практически невозможно. Так, Айзек удаляет с телефона Мэйв сообщение от Отиса, в котором тот рассказывает о своих чувствах к ней. Это сильно ранит Мэйв, когда она узнает об обмане, и ее отношение к Айзеку меняется.

Не бояться сохранять верность себе и своим увлечениям

Чудаковатая Лили долгие годы скрывала свою маниакальную любовь к инопланетянам и весьма специфическим комиксам с их участием. В какой-то момент девушка даже была готова отказаться от того, чем грезит, из-за насмешек и непонимания, но один разговор с фанатом, восхищенным ее рассказом, помог ей обрести уверенность в себе.

Важно открыто говорить о своих чувствах

Собственно, основная мысль, к которой подводит сериал: многие проблемы можно решить простым разговором по душам. Да, звучит довольно очевидно, но вот применять это на практике решаются далеко не все. А ведь отношения Мэйв и Отиса могли сложиться бы совершенно по-другому, если бы они нашли в себе силы поговорить раньше и выяснили, что оба друг другу нравятся. А тяжелый разговор с матерью, которого так боялся Адам, на самом деле только укрепил их отношения и подарил парню поддержку, которая так ему нужна.

Доверие ― основа здоровых отношений.

И неважно, о каких отношениях идет речь: романтических, дружеских или детско-родительских. Взаимное уважение, умение слышать друг друга, доверять друг другу и говорить по душам без недомолвок и обид ― вот что по-настоящему важно. Именно доверия не хватало всем персонажам сериала. Например, Отис долгое время страдал от гиперопеки со стороны матери, а сама Джин никак не могла открыться Якобу и рассказать ему о своих чувствах.