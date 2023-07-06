Эйса Баттерфилд живет и дышит сексом в трейлере финального сезона «Сексуального просвещения»

Последняя часть шоу о неловком подростке, помогающем сверстникам разобраться в их половой жизни, выйдет в сентябре

Netflix представил первый тизер-трейлер заключительного четвертого сезона сериала «Сексуальное просвещение».

Шоу повествует о стеснительном подростке Отисе, решившем пойти по стопам своей матери (Джиллиан Андерсон) и стать секс-терапевтом. Он начал проводить частные сеансы для своих друзей и знакомых, помогая им разобраться в собственной запутанной и неловкой половой жизни.

В новом ролике Отис (Эйса Баттерфилд) выступает перед группой новых сверстников. Герой пытается объяснить им, что является секс-терапевтом, но его речь идет совсем не по плану. Из-за сохранившихся в нем страхов и зажимов презентация быстро превращается в своеобразный стендап:

«Я провожу много свободного времени в размышлениях о сексе. Я живу и дышу сексом. Весь день. Каждый день. Размышления о сексе даются мне достаточно легко, потому что всему, что я знаю о нем, я научился у своей мамы».

К счастью, вскоре Эрик (Шути Гатва) вытаскивает друга из этой сложной ситуации.

К своим ролям в четвертом сезоне также вернулись Эмма Маки, Коннор Суинделлс, Эйми Лу Вуд и другие. Вместе с тем персонажи Ракхи Тхакрар, Тани Рейнольдс, Патриции Эллисон и Симоны Эшли более не появятся.

Премьера четвертого сезона «Сексуального просвещения» состоится на Netflix 21 сентября.