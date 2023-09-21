На Netflix вышел финальный сезон «Сексуального просвещения» — доступен новый трейлер

Популярный сериал о подростках «Сексуальное просвещение» подходит к концу. Сегодня на стрим-сервисе Netflix состоялась премьера всех серий заключительного четвертого сезона, в связи с чем был представлен прощальный трейлер.

В финальном сезоне Отис Милберн (Эйса Баттерфилд), Эрик (Шути Гатва), Мэйв (Эмма Маки) и другие переживают существенные жизненные изменения. Главная перемена четвертого сезона заключается в том, что теперь главные герои посещают не школу Мурдэйла, а колледж Кавендиш. Хотя новое учебное заведение кажется шагом вперед по сравнению со школой, ребята все равно испытывают трудности. Отис продолжает свою практику сексуального терапевта, хотя ему приходится столкнуться с конкуренцией.

В свежем трейлере главный герой произносит монолог перед камерой, рассказывая о своих подростковых проблемах. Он говорит:

«Мне крайне не по себе, потому что мне тяжело выступать перед публикой. Я также немного безалаберный. Мой первый поцелуй случился лишь в 16 лет. У меня были проблемы с мастурбацией и фингерингом. Я страдаю от приступов тревоги. Я часто становился жертвой недопонимания. Мне разбивали сердце люди, которые мне нравились, но и я причинял боль тем, кому нравился я. Словом, моя жизнь — хаос, но я думаю, что так у всех подростков. Поэтому мне кажется, что очень важно поговорить об этом».

Впрочем, не вся драма происходит в стенах Кавендиша. В первую очередь этой касается Мэйв, которая оказалась вдали от своих друзей, поступив учиться на престижную программу в США. Несмотря на это, она и Отис находят способ поддерживать отношения.