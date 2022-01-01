В 1 сезоне 89 серии сериала «Дикая Роза» Рику удается вызволить свою все еще жену из тюрьмы. Но станет ли это причиной их примирения? Дульсина узнает, что ее будущий муж находится в Париже с другой женщиной. Эрнесто отправляется на работу Розы.
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