В 1 сезоне 32 серии сериала «Дикая Роза» сестры всеми силами стремятся убедить Рикардо в том, что Роза изменяет ему с шофером. Парень не слушает эти сплетни. Однако его уверенность колеблется, когда он замечает девушку в компании Риго...