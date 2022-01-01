В 1 сезоне 37 серии сериала «Дикая Роза» героиня упорно отказывается выезжать куда-либо в компании своего шофера. Однако служанка находит новый способ ее подставить. Она крадет фуражку Риго и подсовывает ее в комнату Розы. На нее натыкается Рикардо.