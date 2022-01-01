В 1 сезоне 120 серии сериала «Дикая Роза» служанка Дульсины в отсутствие хозяйки продолжает промышлять шпионажем. На этот раз ей удалось узнать, что Роза работает в магазине игрушек. Леонелла отправляется туда, чтобы потребовать ее увольнения.