В 1 сезоне 134 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня наконец-то понимает, что хочет быть только с Рикардо. Пара планирует будущий отдых. Куда они поедут? Розе приходится встретиться с Эрнесто, чтобы рассказать ему о своем решении.