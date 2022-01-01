В 1 сезоне 134 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня наконец-то понимает, что хочет быть только с Рикардо. Пара планирует будущий отдых. Куда они поедут? Розе приходится встретиться с Эрнесто, чтобы рассказать ему о своем решении.
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