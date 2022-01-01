В 1 сезоне 112 серии сериала «Дикая Роза» родственники и близкие Анхеля ругают Розу, которая осталась вместе с ним в палате. Девушка активно мешает ему вновь вернуться к сигаретам. Эдуардо решается поговорить с Ванессой, а Рикардо приезжает домой.