В 1 сезоне 72 серии сериала «Дикая Роза» Рик упорно не верит в то, что его жена теперь работает официанткой в несамом благополучном месте. Дульсина ищет способ его в этом убедить. Сараида просит Муньеко вернуть все полученные деньги Поулетт.
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