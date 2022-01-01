В 1 сезоне 72 серии сериала «Дикая Роза» Рик упорно не верит в то, что его жена теперь работает официанткой в несамом благополучном месте. Дульсина ищет способ его в этом убедить. Сараида просит Муньеко вернуть все полученные деньги Поулетт.