В 1 сезоне 65 серии сериала «Дикая Роза» Роза в очередной раз сталкивается с домогательствами в кабаке. Что она сделает на этот раз? Рикардо понимает, что роман с Леонеллой завел его в тупик. Поулетт встречается с Дульсиной, чтобы обсудить Розу.
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