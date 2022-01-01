В 1 сезоне 65 серии сериала «Дикая Роза» Роза в очередной раз сталкивается с домогательствами в кабаке. Что она сделает на этот раз? Рикардо понимает, что роман с Леонеллой завел его в тупик. Поулетт встречается с Дульсиной, чтобы обсудить Розу.