В 1 сезоне 61 серии сериала «Дикая Роза» героиня пытается отбиться от слишком назойливых мужчин в ресторане. К счастью, за нее заступается один из сотрудников. Дульсина зовет Кандиду к столу, но та отказывается, сославшись на неожиданную болезнь.