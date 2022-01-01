В 1 сезоне 61 серии сериала «Дикая Роза» героиня пытается отбиться от слишком назойливых мужчин в ресторане. К счастью, за нее заступается один из сотрудников. Дульсина зовет Кандиду к столу, но та отказывается, сославшись на неожиданную болезнь.
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