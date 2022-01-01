В 1 сезоне 149 серии сериала «Дикая Роза» Леонелла наконец проводила свою бабушку в последний путь. Она едет в тюрьму к Дульсине, женщины обсуждают Розу и ее отношения с мужчинами. Обе уверены, что девушка изменяет Рикардо с начальником.
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