В 1 сезоне 149 серии сериала «Дикая Роза» Леонелла наконец проводила свою бабушку в последний путь. Она едет в тюрьму к Дульсине, женщины обсуждают Розу и ее отношения с мужчинами. Обе уверены, что девушка изменяет Рикардо с начальником.