В 1 сезоне 135 серии сериала «Дикая Роза» Эрнесто не готов выдержать победы своего заклятого соперника. Он ругается с девушкой и обещает ей, что не даст им счастья. Отвергнутый мужчина замышляет коварный план, который угрожает жизни Розы.
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