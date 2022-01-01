В 1 сезоне 135 серии сериала «Дикая Роза» Эрнесто не готов выдержать победы своего заклятого соперника. Он ругается с девушкой и обещает ей, что не даст им счастья. Отвергнутый мужчина замышляет коварный план, который угрожает жизни Розы.