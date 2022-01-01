В 1 сезоне 178 серии сериала «Дикая Роза» выясняется, что Дульсина находится на грани банкротства. Ее семья полностью потеряла свое состояние, даже дом им больше не принадлежит. Кроме того, она должна огромные деньги Поулетт, матери Розы.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail