В 1 сезоне 178 серии сериала «Дикая Роза» выясняется, что Дульсина находится на грани банкротства. Ее семья полностью потеряла свое состояние, даже дом им больше не принадлежит. Кроме того, она должна огромные деньги Поулетт, матери Розы.