В 1 сезоне 140 серии сериала «Дикая Роза» Ирма нанимает сыщика, чтобы тот следил за Роблесом и его новой любовницей. Тот натыкается на пару в не самое подходящее время. В это же время Роза узнает, что Рикардо все-таки спал с Леонеллой. Они ссорятся.