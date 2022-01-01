В 1 сезоне 140 серии сериала «Дикая Роза» Ирма нанимает сыщика, чтобы тот следил за Роблесом и его новой любовницей. Тот натыкается на пару в не самое подходящее время. В это же время Роза узнает, что Рикардо все-таки спал с Леонеллой. Они ссорятся.
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