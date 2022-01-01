В 1 сезоне 26 серии сериала «Дикая Роза» Поулетт всеми силами хочет раскрыть личность загадочной девушки, которая так нравится Рикардо. В это же время Леонелла продолжает строить интриги против Розы, заставляя ее все больше ревновать.
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