В 1 сезоне 60 серии сериала «Дикая Роза» Поулетт начинает самостоятельный розыск своей пропавшей дочери и приходит к неожиданному выводу. Роза устраивается официанткой в ресторан, но сталкивается с не самыми приятными манерами местных посетителей.
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