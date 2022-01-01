В 1 сезоне 60 серии сериала «Дикая Роза» Поулетт начинает самостоятельный розыск своей пропавшей дочери и приходит к неожиданному выводу. Роза устраивается официанткой в ресторан, но сталкивается с не самыми приятными манерами местных посетителей.