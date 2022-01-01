В 1 сезоне 124 серии сериала «Дикая Роза» Кандида все-таки собирается в психиатрическую клинику. В это же время Рикардо упорно ищет возможность пересечься с Розой. Он даже просит помощи у своего брата. Тот хочет устроить встречу с помощью Линды.