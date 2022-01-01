В 1 сезоне 156 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня встречается со священником, который оказался братом Анхелио. Дульсина просит, чтобы Розе рассказать о запланированном вечере Рикардо и Леонеллы. Сам Рик ничего не говорит своей девушке.
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