В 1 сезоне 146 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня хочет продемонстрировать документы Анхелю. Начальник убеждает ее в том, что Рикардо поступает абсолютно правильно. Дульсина попадает в полицию и узнает, что Мириам все-таки выжила.
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