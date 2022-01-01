В 1 сезоне 146 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня хочет продемонстрировать документы Анхелю. Начальник убеждает ее в том, что Рикардо поступает абсолютно правильно. Дульсина попадает в полицию и узнает, что Мириам все-таки выжила.