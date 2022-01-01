В 1 сезоне 105 серии сериала «Дикая Роза» Поулетт рассказывает новые данные о пропавшей дочери детективу, тот вновь берется за поиски. Роза обслуживает своего первого покупателя, все проходит весьма удачно. После работы она опять встречает Пабло.