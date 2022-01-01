В 1 сезоне 153 серии сериала «Дикая Роза» при встрече с Розой Дульсина рассказывает ей правду о том, что Рикардо устроил ее на работу в магазин игрушек. Роза хочет поговорить с женихом. Начальник магазина также стремится прояснить ситуацию.
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