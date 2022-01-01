В 1 сезоне 88 серии сериала «Дикая Роза» Дульсина разговаривает с женихом, она готова простить его, несмотря на измены. Роза оказывается в полицейском участке, а затем и в тюрьме. Рохелио пытается ее вызволить, но все напрасно. Поможет ли Рикардо?
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