В 1 сезоне 108 серии сериала «Дикая Роза» Рауль остается без крыши над головой. Но куда он пойдет? Новая подруга Розы разыгрывает ее не самым приятным способом. Дульсина устраивает целый спектакль с целью отправить свою сестру в сумасшедший дом.