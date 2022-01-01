В 1 сезоне 108 серии сериала «Дикая Роза» Рауль остается без крыши над головой. Но куда он пойдет? Новая подруга Розы разыгрывает ее не самым приятным способом. Дульсина устраивает целый спектакль с целью отправить свою сестру в сумасшедший дом.
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