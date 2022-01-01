В 1 сезоне 3 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня отправляется на рынок, где встречает торговца с потрясающим попугаем. Она выторговывает себе птицу за поцелуй. В трущобы приходит Рикардо с деньгами, которые она так и не взяла прошлым вечером.