В 1 сезоне 3 серии сериала «Дикая Роза» главная героиня отправляется на рынок, где встречает торговца с потрясающим попугаем. Она выторговывает себе птицу за поцелуй. В трущобы приходит Рикардо с деньгами, которые она так и не взяла прошлым вечером.
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