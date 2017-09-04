Меню
Молодежка 2013 - 2019 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Молодежка
Молодежка 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 44
Продолжительность сезона 33 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Молодежка»

В 5 сезоне сериала «Молодежка» годы идут, и давно знакомым героям из хоккейной команды «Медведи» приходится покинуть молодежную лигу и перейти во взрослый разряд. Перед каждым из ребят встает жизненно важный выбор: уйти из большого спорта или посвятить ему себя без остатка. Макеев приглашает их в команду Высшей хоккейной лиги, которую он сам берется тренировать. Тех, кто примет предложение, ждет насыщенный год, полный тяжелой работы над собой, постоянных тренировок и ценных знакомств. Теперь спорт должен стать для молодых игроков стилем жизни, а все остальное они отодвинут на второй план.

5.5 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Молодежка»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
4 сентября 2017
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
5 сентября 2017
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
6 сентября 2017
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
7 сентября 2017
Серия 5
Сезон 5 Серия 5
11 сентября 2017
Серия 6
Сезон 5 Серия 6
12 сентября 2017
Серия 7
Сезон 5 Серия 7
13 сентября 2017
Серия 8
Сезон 5 Серия 8
14 сентября 2017
Серия 9
Сезон 5 Серия 9
18 сентября 2017
Серия 10
Сезон 5 Серия 10
19 сентября 2017
Серия 11
Сезон 5 Серия 11
20 сентября 2017
Серия 12
Сезон 5 Серия 12
21 сентября 2017
Серия 13
Сезон 5 Серия 13
25 сентября 2017
Серия 14
Сезон 5 Серия 14
26 сентября 2017
Серия 15
Сезон 5 Серия 15
27 сентября 2017
Серия 16
Сезон 5 Серия 16
28 сентября 2017
Серия 17
Сезон 5 Серия 17
2 октября 2017
Серия 18
Сезон 5 Серия 18
3 октября 2017
Серия 19
Сезон 5 Серия 19
4 октября 2017
Серия 20
Сезон 5 Серия 20
5 октября 2017
Серия 21
Сезон 5 Серия 21
9 октября 2017
Серия 22
Сезон 5 Серия 22
10 октября 2017
Серия 23
Сезон 5 Серия 23
11 октября 2017
Серия 24
Сезон 5 Серия 24
12 октября 2017
Серия 25
Сезон 5 Серия 25
15 января 2018
Серия 26
Сезон 5 Серия 26
16 января 2018
Серия 27
Сезон 5 Серия 27
17 января 2018
Серия 28
Сезон 5 Серия 28
18 января 2018
Серия 29
Сезон 5 Серия 29
22 января 2018
Серия 30
Сезон 5 Серия 30
23 января 2018
Серия 31
Сезон 5 Серия 31
24 января 2018
Серия 32
Сезон 5 Серия 32
25 января 2018
Серия 33
Сезон 5 Серия 33
29 января 2018
Серия 34
Сезон 5 Серия 34
30 января 2018
Серия 35
Сезон 5 Серия 35
31 января 2018
Серия 36
Сезон 5 Серия 36
1 февраля 2018
Серия 37
Сезон 5 Серия 37
5 февраля 2018
Серия 38
Сезон 5 Серия 38
6 февраля 2018
Серия 39
Сезон 5 Серия 39
7 февраля 2018
Серия 40
Сезон 5 Серия 40
8 февраля 2018
Серия 41
Сезон 5 Серия 41
12 февраля 2018
Серия 42
Сезон 5 Серия 42
13 февраля 2018
Серия 43
Сезон 5 Серия 43
14 февраля 2018
Серия 44
Сезон 5 Серия 44
15 февраля 2018
График выхода всех сериалов
