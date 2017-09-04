В 5 сезоне сериала «Молодежка» годы идут, и давно знакомым героям из хоккейной команды «Медведи» приходится покинуть молодежную лигу и перейти во взрослый разряд. Перед каждым из ребят встает жизненно важный выбор: уйти из большого спорта или посвятить ему себя без остатка. Макеев приглашает их в команду Высшей хоккейной лиги, которую он сам берется тренировать. Тех, кто примет предложение, ждет насыщенный год, полный тяжелой работы над собой, постоянных тренировок и ценных знакомств. Теперь спорт должен стать для молодых игроков стилем жизни, а все остальное они отодвинут на второй план.