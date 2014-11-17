Меню
Молодежка 2013 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Молодежка
Молодежка 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Молодежка»

Во 2 сезоне сериала «Молодежка» в команду пытается вернуться Костров, но ребята и тренер не уверены, что его стоит принимать назад. Бакин получает серьезную травму прямо накануне важного матча. Алине поступает крайне странное, но заманчивое предложение, в то время как Дима узнает нечто очень важное о своем прошлом. Макеев выясняет, что правила участия в младшем эшелоне НХЛ неожиданно изменились. Он пытается вернуть команде боевой дух, чтобы успеть подготовить ребят к новым условиям. Калинин является на тренировку «Медведей», однако на площадке его ждет не самый приятный сюрприз.

5.5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Молодежка»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
17 ноября 2014
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
18 ноября 2014
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
19 ноября 2014
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
20 ноября 2014
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
24 ноября 2014
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
25 ноября 2014
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
26 ноября 2014
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2014
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2014
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2014
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
3 декабря 2014
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
4 декабря 2014
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
8 декабря 2014
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
9 декабря 2014
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
10 декабря 2014
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
11 декабря 2014
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
15 декабря 2014
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
16 декабря 2014
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
17 декабря 2014
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
18 декабря 2014
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
26 января 2015
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
27 января 2015
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
28 января 2015
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
29 января 2015
Серия 25
Сезон 2 Серия 25
2 февраля 2015
Серия 26
Сезон 2 Серия 26
3 февраля 2015
Серия 27
Сезон 2 Серия 27
4 февраля 2015
Серия 28
Сезон 2 Серия 28
5 февраля 2015
Серия 29
Сезон 2 Серия 29
9 февраля 2015
Серия 30
Сезон 2 Серия 30
10 февраля 2015
Серия 31
Сезон 2 Серия 31
11 февраля 2015
Серия 32
Сезон 2 Серия 32
12 февраля 2015
Серия 33
Сезон 2 Серия 33
16 февраля 2015
Серия 34
Сезон 2 Серия 34
17 февраля 2015
Серия 35
Сезон 2 Серия 35
18 февраля 2015
Серия 36
Сезон 2 Серия 36
19 февраля 2015
Серия 37
Сезон 2 Серия 37
24 февраля 2015
Серия 38
Сезон 2 Серия 38
25 февраля 2015
Серия 39
Сезон 2 Серия 39
26 февраля 2015
Серия 40
Сезон 2 Серия 40
26 февраля 2015
