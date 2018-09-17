В 6 сезоне сериала «Молодежка» хоккейная команда «Бурые медведи» продолжает свое восхождение на спортивный олимп страны. Многих игроков ждут места в континентальной лиге, однако будут и те, кого судьба оставит за бортом. Макеев сомневается, стоит ли ему продолжать тренерскую практику. Юля пытается уговорить его отдохнуть от хоккея, но даже ради нее мужчина не готов бросить своих «Медведей» на произвол судьбы. Он решает вернуться на прежнюю должность в ВХЛ. Тем временем у команды появляется новый спортивный директор, а Настя и Казанцев ополчаются против Шевцова. Ему приходится согласиться на их условия.