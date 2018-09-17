Меню
Молодежка 2013 - 2019, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Молодежка
Молодежка 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 17 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 44
Продолжительность сезона 33 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Молодежка»

В 6 сезоне сериала «Молодежка» хоккейная команда «Бурые медведи» продолжает свое восхождение на спортивный олимп страны. Многих игроков ждут места в континентальной лиге, однако будут и те, кого судьба оставит за бортом. Макеев сомневается, стоит ли ему продолжать тренерскую практику. Юля пытается уговорить его отдохнуть от хоккея, но даже ради нее мужчина не готов бросить своих «Медведей» на произвол судьбы. Он решает вернуться на прежнюю должность в ВХЛ. Тем временем у команды появляется новый спортивный директор, а Настя и Казанцев ополчаются против Шевцова. Ему приходится согласиться на их условия.

Список серий 6-го сезона сериала «Молодежка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
17 сентября 2018
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
18 сентября 2018
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
19 сентября 2018
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
20 сентября 2018
Серия 5
Сезон 6 Серия 5
24 сентября 2018
Серия 6
Сезон 6 Серия 6
25 сентября 2018
Серия 7
Сезон 6 Серия 7
26 сентября 2018
Серия 8
Сезон 6 Серия 8
27 сентября 2018
Серия 9
Сезон 6 Серия 9
1 октября 2018
Серия 10
Сезон 6 Серия 10
2 октября 2018
Серия 11
Сезон 6 Серия 11
3 октября 2018
Серия 12
Сезон 6 Серия 12
4 октября 2018
Серия 13
Сезон 6 Серия 13
8 октября 2018
Серия 14
Сезон 6 Серия 14
9 октября 2018
Серия 15
Сезон 6 Серия 15
10 октября 2018
Серия 16
Сезон 6 Серия 16
11 октября 2018
Серия 17
Сезон 6 Серия 17
15 октября 2018
Серия 18
Сезон 6 Серия 18
16 октября 2018
Серия 19
Сезон 6 Серия 19
17 октября 2018
Серия 20
Сезон 6 Серия 20
18 октября 2018
Серия 21
Сезон 6 Серия 21
22 октября 2018
Серия 22
Сезон 6 Серия 22
23 октября 2018
Серия 23
Сезон 6 Серия 23
24 октября 2018
Серия 24
Сезон 6 Серия 24
25 октября 2018
Серия 25
Сезон 6 Серия 25
14 января 2019
Серия 26
Сезон 6 Серия 26
15 января 2019
Серия 27
Сезон 6 Серия 27
16 января 2019
Серия 28
Сезон 6 Серия 28
17 января 2019
Серия 29
Сезон 6 Серия 29
21 января 2019
Серия 30
Сезон 6 Серия 30
22 января 2019
Серия 31
Сезон 6 Серия 31
23 января 2019
Серия 32
Сезон 6 Серия 32
24 января 2019
Серия 33
Сезон 6 Серия 33
28 января 2019
Серия 34
Сезон 6 Серия 34
29 января 2019
Серия 35
Сезон 6 Серия 35
30 января 2019
Серия 36
Сезон 6 Серия 36
31 января 2019
Серия 37
Сезон 6 Серия 37
4 февраля 2019
Серия 38
Сезон 6 Серия 38
5 февраля 2019
Серия 39
Сезон 6 Серия 39
6 февраля 2019
Серия 40
Сезон 6 Серия 40
7 февраля 2019
Серия 41
Сезон 6 Серия 41
11 февраля 2019
Серия 42
Сезон 6 Серия 42
12 февраля 2019
Серия 43
Сезон 6 Серия 43
13 февраля 2019
Серия 44
Сезон 6 Серия 44
14 февраля 2019
