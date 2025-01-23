Меню
Молодежка
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
До «Новой смены» дожили не все: что стало с актерами, сыгравшими родителей хоккеистов из «Молодежки»
Одни продолжили карьеру в кино, а у других жизнь внезапно оборвалась.
Написать
23 января 2025 10:52
По следам «Молодежка: Новая смена»: вот где снимали культовые сцены сериала о хоккеистах
Интерес к проекту есть как у новичков, так и тех, кто следил за Кисляком и Макеевым 11 лет назад.
Написать
24 ноября 2024 19:29
Однокурсницы прозвали Брэдом Питтом: Канопка оказался таким же ловеласом, как и его Кисляк из «Молодежки»
Не скрывает, что наслаждается своим ходом и серьезных отношений избегает.
1 комментарий
11 ноября 2024 16:00
Кисляк спился, а Макеева «похоронили»: что произойдет в первых сериях «Молодежка. Новая смена»
Проект о хоккеистах получил второе дыхание спустя долгие годы.
Написать
7 ноября 2024 12:48
