Молодежка 2013 - 2019 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Молодежка
Молодежка 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 52
Продолжительность сезона 39 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Молодежка»

В 4 сезоне сериала «Молодежка» Бакин делает предложение Рите. Антипова после нервного срыва отправляют на медицинский осмотр. Он может лишиться своего места из-за чрезмерно агрессивного поведения, а возможно, даже оказаться под арестом. Сборная команда «Медведи» возвращается в родной городок с победой после очередного значимого турнира. Однако дома Макеева и его ребят ожидают не самые приятные новости. В администрацию команды возвращается старый знакомый, которому рады не все. Кисляк, Антипов и Васильев получают редкий шанс проявить себя и пробиться напрямую в большой спорт.

Список серий 4-го сезона сериала «Молодежка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
17 октября 2016
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
18 октября 2016
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
19 октября 2016
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
20 октября 2016
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
24 октября 2016
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
25 октября 2016
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
26 октября 2016
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
27 октября 2016
Серия 9
Сезон 4 Серия 9
31 октября 2016
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
1 ноября 2016
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
2 ноября 2016
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
3 ноября 2016
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
7 ноября 2016
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
8 ноября 2016
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
9 ноября 2016
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
10 ноября 2016
Серия 17
Сезон 4 Серия 17
14 ноября 2016
Серия 18
Сезон 4 Серия 18
15 ноября 2016
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
16 ноября 2016
Серия 20
Сезон 4 Серия 20
17 ноября 2016
Серия 21
Сезон 4 Серия 21
21 ноября 2016
Серия 22
Сезон 4 Серия 22
22 ноября 2016
Серия 23
Сезон 4 Серия 23
23 ноября 2016
Серия 24
Сезон 4 Серия 24
24 ноября 2016
Серия 25
Сезон 4 Серия 25
13 марта 2017
Серия 26
Сезон 4 Серия 26
14 марта 2017
Серия 27
Сезон 4 Серия 27
15 марта 2017
Серия 28
Сезон 4 Серия 28
16 марта 2017
Серия 29
Сезон 4 Серия 29
20 марта 2017
Серия 30
Сезон 4 Серия 30
21 марта 2017
Серия 31
Сезон 4 Серия 31
22 марта 2017
Серия 32
Сезон 4 Серия 32
23 марта 2017
Серия 33
Сезон 4 Серия 33
27 марта 2017
Серия 34
Сезон 4 Серия 34
28 марта 2017
Серия 35
Сезон 4 Серия 35
29 марта 2017
Серия 36
Сезон 4 Серия 36
30 марта 2017
Серия 37
Сезон 4 Серия 37
3 апреля 2017
Серия 38
Сезон 4 Серия 38
4 апреля 2017
Серия 39
Сезон 4 Серия 39
5 апреля 2017
Серия 40
Сезон 4 Серия 40
6 апреля 2017
Серия 41
Сезон 4 Серия 41
10 апреля 2017
Серия 42
Сезон 4 Серия 42
11 апреля 2017
Серия 43
Сезон 4 Серия 43
12 апреля 2017
Серия 44
Сезон 4 Серия 44
13 апреля 2017
Серия 45
Сезон 4 Серия 45
17 апреля 2017
Серия 46
Сезон 4 Серия 46
18 апреля 2017
Серия 47
Сезон 4 Серия 47
19 апреля 2017
Серия 48
Сезон 4 Серия 48
20 апреля 2017
Серия 49
Сезон 4 Серия 49
24 апреля 2017
Серия 50
Сезон 4 Серия 50
25 апреля 2017
Серия 51
Сезон 4 Серия 51
26 апреля 2017
Серия 52
Сезон 4 Серия 52
27 апреля 2017
