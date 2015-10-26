Меню
Молодежка 2013 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Молодежка
Киноафиша Сериалы Молодежка Сезоны Сезон 3

Молодежка 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Молодежка»

В 3 сезоне сериала «Молодежка» команда переживает серьезные перемены – от карьерных перестановок в составе и администрации до лично жизни самих игроков. «Медведи» приветствуют нового сильного спортсмена Евгения Царева, но приживется ли «чужак» в устоявшемся коллективе? Также у клуба появляется новый спортивный директор, а Костров и Пономарев, напротив, рискуют покинуть команду. После неожиданного предложения каждый из них должен сделать свой собственный выбор. Тем временем ребята пытаются устроить сюрприз для Антипова и Макеева, но они еще не знают, что сюрприз ждет их всех.

Список серий 3-го сезона сериала «Молодежка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2015
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
26 октября 2015
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
27 октября 2015
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
27 октября 2015
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
28 октября 2015
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2015
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
29 октября 2015
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
29 октября 2015
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
2 ноября 2015
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
3 ноября 2015
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
4 ноября 2015
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
5 ноября 2015
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
9 ноября 2015
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
10 ноября 2015
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
11 ноября 2015
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
12 ноября 2015
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
16 ноября 2015
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
17 ноября 2015
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
18 ноября 2015
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
19 ноября 2015
Серия 21
Сезон 3 Серия 21
25 января 2016
Серия 22
Сезон 3 Серия 22
26 января 2016
Серия 23
Сезон 3 Серия 23
27 января 2016
Серия 24
Сезон 3 Серия 24
28 января 2016
Серия 25
Сезон 3 Серия 25
1 февраля 2016
Серия 26
Сезон 3 Серия 26
2 февраля 2016
Серия 27
Сезон 3 Серия 27
3 февраля 2016
Серия 28
Сезон 3 Серия 28
4 февраля 2016
Серия 29
Сезон 3 Серия 29
8 февраля 2016
Серия 30
Сезон 3 Серия 30
9 февраля 2016
Серия 31
Сезон 3 Серия 31
10 февраля 2016
Серия 32
Сезон 3 Серия 32
11 февраля 2016
Серия 33
Сезон 3 Серия 33
15 февраля 2016
Серия 34
Сезон 3 Серия 34
16 февраля 2016
Серия 35
Сезон 3 Серия 35
17 февраля 2016
Серия 36
Сезон 3 Серия 36
18 февраля 2016
Серия 37
Сезон 3 Серия 37
19 февраля 2016
Серия 38
Сезон 3 Серия 38
24 февраля 2016
Серия 39
Сезон 3 Серия 39
25 февраля 2016
Серия 40
Сезон 3 Серия 40
26 февраля 2016
