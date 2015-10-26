В 3 сезоне сериала «Молодежка» команда переживает серьезные перемены – от карьерных перестановок в составе и администрации до лично жизни самих игроков. «Медведи» приветствуют нового сильного спортсмена Евгения Царева, но приживется ли «чужак» в устоявшемся коллективе? Также у клуба появляется новый спортивный директор, а Костров и Пономарев, напротив, рискуют покинуть команду. После неожиданного предложения каждый из них должен сделать свой собственный выбор. Тем временем ребята пытаются устроить сюрприз для Антипова и Макеева, но они еще не знают, что сюрприз ждет их всех.