Молодежка, список сезонов
Молодежка
16+
Год выпуска
2013
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
9
голосов
5.5
IMDb
Список сезонов сериала «Молодежка»
Сезон 1
40 эпизодов
7 октября 2013 - 12 декабря 2013
Сезон 2
40 эпизодов
17 ноября 2014 - 26 февраля 2015
Сезон 3
40 эпизодов
26 октября 2015 - 26 февраля 2016
Сезон 4
52 эпизода
17 октября 2016 - 27 апреля 2017
Сезон 5
44 эпизода
4 сентября 2017 - 15 февраля 2018
Сезон 6
44 эпизода
17 сентября 2018 - 14 февраля 2019
