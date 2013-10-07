Меню
Молодежка 2013 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Молодежка
Молодежка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Молодежка»

В 1 сезоне сериала «Молодежка» юношеская команда по хоккею маленького российского городка проигрывает уже не первый матч подряд. Молодые спортсмены демотивированы, а тренер настолько разочарован в своей работе, что решает ее бросить и распустить команду. Но в последний момент «Медведям» представляется уникальный шанс. Администрации города удается отыскать на должность тренера нового специалиста, да не какого-нибудь, а с опытом в Национальной хоккейной лиге. Сергей Макеев намерен научить ребят всему, что он умеет сам. Вот только 15-17-летние хоккеисты, помимо побед, думают о личной жизни и школьных контрольных.

Список серий 1-го сезона сериала «Молодежка»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 октября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 октября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 октября 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 октября 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 октября 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 октября 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 октября 2013
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
4 ноября 2013
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
5 ноября 2013
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
6 ноября 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 ноября 2013
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
11 ноября 2013
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
12 ноября 2013
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
13 ноября 2013
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
14 ноября 2013
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
18 ноября 2013
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
19 ноября 2013
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
20 ноября 2013
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
21 ноября 2013
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
25 ноября 2013
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
26 ноября 2013
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
27 ноября 2013
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
28 ноября 2013
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
2 декабря 2013
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
3 декабря 2013
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
4 декабря 2013
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
5 декабря 2013
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
9 декабря 2013
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
10 декабря 2013
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
11 декабря 2013
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
12 декабря 2013
