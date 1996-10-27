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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 8 Серия 4

Симпсоны 1989 4 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 7
Сезон 8 / Серия 1 27 октября 1996
Ты можешь переехать только дважды
Сезон 8 / Серия 2 3 ноября 1996
Непадающий Гомер
Сезон 8 / Серия 3 10 ноября 1996
Бёрнс, сын Бёрнса
Сезон 8 / Серия 4 17 ноября 1996
Барт в теневом бизнесе
Сезон 8 / Серия 5 24 ноября 1996
Родители Милхауса разводятся
Сезон 8 / Серия 6 1 декабря 1996
Лиза встречает свою судьбу
Сезон 8 / Серия 7 15 декабря 1996
Ураган Недди
Сезон 8 / Серия 8 29 декабря 1996
Таинственное путешествие Гомера
Сезон 8 / Серия 9 5 января 1997
Спрингфилдские материалы
Сезон 8 / Серия 10 12 января 1997
Запутанный мир Мардж Симпсон
Сезон 8 / Серия 11 19 января 1997
Гора безумия
Сезон 8 / Серия 12 2 февраля 1997
Шерри Боббинс
Сезон 8 / Серия 13 7 февраля 1997
Шоу Щекотки и Царапки, и Лайки
Сезон 8 / Серия 14 9 февраля 1997
Фобия Гомера
Сезон 8 / Серия 15 16 февраля 1997
Брат из другой последовательности
Сезон 8 / Серия 16 23 февраля 1997
Моя сестра, моя нянька
Сезон 8 / Серия 17 2 марта 1997
Гомер против восемнадцатой поправки
Сезон 8 / Серия 18 16 марта 1997
Сорт конфиденциальной школы
Сезон 8 / Серия 19 6 апреля 1997
Собачий бунт
Сезон 8 / Серия 20 13 апреля 1997
Старик и Лиза
Сезон 8 / Серия 21 20 апреля 1997
Мы верим в Мардж
Сезон 8 / Серия 22 27 апреля 1997
Враг Гомера
Сезон 8 / Серия 23 4 мая 1997
Продолжение Симпсонов
Сезон 8 / Серия 24 11 мая 1997
Секретная война Лизы Симпсон
Сезон 8 / Серия 25 18 мая 1997
О чем серия

В 8 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» у главы спрингфилдской АЭС появляется взрослый сын, с которым его разлучили много лет назад. Но отношения представителей двух поколений семьи Бернс складываются не лучшим образом.

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