В 8 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» сотрудники атомной электростанции отправляются на корпоратив. Мероприятие, призванное научить коллег работать в команде, проходит в горах. Разделившись на группы, мужчины устремляются на вершину.
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