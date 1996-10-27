В 8 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» у дочери Гомера и Мардж появляется первая работа. Девочка устраивается сиделкой, безупречно справляясь с возложенными на ее плечи обязанностями. Но на этот раз Лизе необходимо присмотреть за собственным братом.