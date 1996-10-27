Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 8 Серия 2

Симпсоны 1989 2 серия 8 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Симпсоны»
Дом ужасов 7
Сезон 8 / Серия 1 27 октября 1996
Ты можешь переехать только дважды
Сезон 8 / Серия 2 3 ноября 1996
Непадающий Гомер
Сезон 8 / Серия 3 10 ноября 1996
Бёрнс, сын Бёрнса
Сезон 8 / Серия 4 17 ноября 1996
Барт в теневом бизнесе
Сезон 8 / Серия 5 24 ноября 1996
Родители Милхауса разводятся
Сезон 8 / Серия 6 1 декабря 1996
Лиза встречает свою судьбу
Сезон 8 / Серия 7 15 декабря 1996
Ураган Недди
Сезон 8 / Серия 8 29 декабря 1996
Таинственное путешествие Гомера
Сезон 8 / Серия 9 5 января 1997
Спрингфилдские материалы
Сезон 8 / Серия 10 12 января 1997
Запутанный мир Мардж Симпсон
Сезон 8 / Серия 11 19 января 1997
Гора безумия
Сезон 8 / Серия 12 2 февраля 1997
Шерри Боббинс
Сезон 8 / Серия 13 7 февраля 1997
Шоу Щекотки и Царапки, и Лайки
Сезон 8 / Серия 14 9 февраля 1997
Фобия Гомера
Сезон 8 / Серия 15 16 февраля 1997
Брат из другой последовательности
Сезон 8 / Серия 16 23 февраля 1997
Моя сестра, моя нянька
Сезон 8 / Серия 17 2 марта 1997
Гомер против восемнадцатой поправки
Сезон 8 / Серия 18 16 марта 1997
Сорт конфиденциальной школы
Сезон 8 / Серия 19 6 апреля 1997
Собачий бунт
Сезон 8 / Серия 20 13 апреля 1997
Старик и Лиза
Сезон 8 / Серия 21 20 апреля 1997
Мы верим в Мардж
Сезон 8 / Серия 22 27 апреля 1997
Враг Гомера
Сезон 8 / Серия 23 4 мая 1997
Продолжение Симпсонов
Сезон 8 / Серия 24 11 мая 1997
Секретная война Лизы Симпсон
Сезон 8 / Серия 25 18 мая 1997
О чем серия

В 8 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» вернувшемуся из отпуска Гомеру предлагают новую работу. Должность заставляет семью перебраться в другой город, который приводит Мардж и детей в восторг. Но радость от смены обстановки длится недолго.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Проклятие монахини 2
Проклятие монахини 2 19 комментариев
Міржақып, Оян қазақ! 23 комментария
Великая ирония
Великая ирония 4 комментария
Related video
Плевать на жениха: женщины с этими именами сбегают с собственной свадьбы
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Избитый до полусмерти актер из сериала «Солдаты» вышел на связь: сказал всего одну фразу
Все из-за «Пса»: съемки в сериале стали для Панфилова роковыми
Протезы больше не помеха: Костомаров вернется на лед, и очень скоро
Не только израильтяне и русские: гражданами какой страны оказались Пугачева с двойняшками
Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Пройдите этот тест, а мы точностью угадаем ваш тип парней
Позор на всю страну: Билану невероятно стыдно за пьяный концерт
А вы замечали? Вот что ведущим «Жди меня» категорически запрещено делать
Известная актриса перешла черту: дочери Михалкова угрожают переломать кости
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше