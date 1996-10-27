В 8 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» вернувшемуся из отпуска Гомеру предлагают новую работу. Должность заставляет семью перебраться в другой город, который приводит Мардж и детей в восторг. Но радость от смены обстановки длится недолго.
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