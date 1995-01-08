В 6 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» в Спрингфилде открывается торговый центр, посвященный мультфильму «Шоу Щекотки и Царапки». Гомер и Барт решают посетить заведение, но сталкиваются с агрессивными роботами, нападающими на людей.
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