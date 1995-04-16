В 6 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» по городу проносится забастовка учителей. Из-за нехватки сотрудников начальство обращается за помощью к жителям. Новым директором становится Фландерс, в то время как должность учителя переходит к Мардж.
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