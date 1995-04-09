Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 6 Серия 20

Симпсоны 1989 20 серия 6 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 4 сентября 1994
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 11 сентября 1994
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 25 сентября 1994
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 2 октября 1994
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 9 октября 1994
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 30 октября 1994
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 6 ноября 1994
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 13 ноября 1994
Эпизод 9
Сезон 6 / Серия 9 27 ноября 1994
Эпизод 10
Сезон 6 / Серия 10 4 декабря 1994
Эпизод 11
Сезон 6 / Серия 11 18 декабря 1994
Эпизод 12
Сезон 6 / Серия 12 8 января 1995
Эпизод 13
Сезон 6 / Серия 13 22 января 1995
Эпизод 14
Сезон 6 / Серия 14 5 февраля 1995
Эпизод 15
Сезон 6 / Серия 15 12 февраля 1995
Эпизод 16
Сезон 6 / Серия 16 19 февраля 1995
Эпизод 17
Сезон 6 / Серия 17 26 февраля 1995
Эпизод 18
Сезон 6 / Серия 18 5 марта 1995
Эпизод 19
Сезон 6 / Серия 19 19 марта 1995
Эпизод 20
Сезон 6 / Серия 20 9 апреля 1995
Эпизод 21
Сезон 6 / Серия 21 16 апреля 1995
Эпизод 22
Сезон 6 / Серия 22 30 апреля 1995
Эпизод 23
Сезон 6 / Серия 23 7 мая 1995
Эпизод 24
Сезон 6 / Серия 24 14 мая 1995
Эпизод 25
Сезон 6 / Серия 25 21 мая 1995
О чем серия

В 6 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» у домашнего питомца семьи появляется вторая половинка. Ситуация приводит к рождению 25 маленьких щенят. Бернс разрабатывает план ограбления в надежде сделать из шерсти собак новенькую шубу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Проклятие монахини 2
Проклятие монахини 2 12 комментариев
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 23 комментария
Я богиня
Я богиня 7 комментариев
Related video
Песню Королевой обожали дети: думали, что о волшебной палочке, оказалось — с подтекстом
Всплыло последнее фото Гришечкина: весь опухший, даже шеи не видно
Этот советский фильм обожают все: из-за него у режиссера случился инфаркт
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Всегда при деньгах: у женщин с этими именами не бывает безденежья
Ностальгический тест: помните ли вы кино эпохи 90-х?
Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Огромные щеки и нос картошкой: такую Боярскую вы еще не видели
Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Самый успешный эмигрант: этот артист мучился в СССР, а в США стал звездой номер один
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше