В 6 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» у жителей Спрингфилда появляется новый защитник. На службу в полицию поступает Мардж, которая показывает отличные результаты. Но когда преступление совершается в ее собственном доме, сотрудница прячет улики.
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