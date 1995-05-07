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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 6 Серия 23

Симпсоны 1989 23 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 4 сентября 1994
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 11 сентября 1994
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 25 сентября 1994
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 2 октября 1994
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 9 октября 1994
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 30 октября 1994
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 6 ноября 1994
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 13 ноября 1994
Эпизод 9
Сезон 6 / Серия 9 27 ноября 1994
Эпизод 10
Сезон 6 / Серия 10 4 декабря 1994
Эпизод 11
Сезон 6 / Серия 11 18 декабря 1994
Эпизод 12
Сезон 6 / Серия 12 8 января 1995
Эпизод 13
Сезон 6 / Серия 13 22 января 1995
Эпизод 14
Сезон 6 / Серия 14 5 февраля 1995
Эпизод 15
Сезон 6 / Серия 15 12 февраля 1995
Эпизод 16
Сезон 6 / Серия 16 19 февраля 1995
Эпизод 17
Сезон 6 / Серия 17 26 февраля 1995
Эпизод 18
Сезон 6 / Серия 18 5 марта 1995
Эпизод 19
Сезон 6 / Серия 19 19 марта 1995
Эпизод 20
Сезон 6 / Серия 20 9 апреля 1995
Эпизод 21
Сезон 6 / Серия 21 16 апреля 1995
Эпизод 22
Сезон 6 / Серия 22 30 апреля 1995
Эпизод 23
Сезон 6 / Серия 23 7 мая 1995
Эпизод 24
Сезон 6 / Серия 24 14 мая 1995
Эпизод 25
Сезон 6 / Серия 25 21 мая 1995
О чем cерия

В 6 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» у жителей Спрингфилда появляется новый защитник. На службу в полицию поступает Мардж, которая показывает отличные результаты. Но когда преступление совершается в ее собственном доме, сотрудница прячет улики.

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